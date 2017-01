Vous souhaitez implanter votre société aux États-Unis ? La chambre de commerce et d’industrie de région organise le 25 janvier une réunion d’information de 10h à 12h30 sur son site de Toulouse Blagnac.

Les différents intervenants sont Marie-Josée Andrieu (Service commercial à l’ambassade des USA), l’avocat Thomas Thorelli (spécialisé en approche juridique, sociale, et dans les visas) et Antoine Guillaud, president IMS Accounting (pour les questions fiscales et comptables). Ils expliqueront quelles sont les étapes clés pour s’implanter outre-Atlantique.

Le mercredi 25 janvier de 10h à 12h30 à la CCI d’Occitanie, 5 Rue Dieudonné Costes, à Blagnac