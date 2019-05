La compagnie low-cost Ryanair ouvre une nouvelle ligne entre Toulouse et Dublin

Dans le cadre de son programme d’hiver 2019, la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair lance une nouvelle ligne au départ de Toulouse vers Dublin. Cette liaison sera opérée via quatre vols hebdomadaires, puis à raison d’un vol quotidien dès avril 2020.

Ryanair compte désormais douze nouvelles lignes au départ de Toulouse dont Brest, Budapest, Luxembourg, Marseille et désormais Dublin. La compagnie annonce également avoir apporté des améliorations dans son programme « Always Getting Better », avec un meilleur service en environnemental et digital.

Présente depuis septembre 2016 au sein de l’aéroport Toulouse-Blagnac, la compagnie aérienne a transporté plus de 800.000 passagers en 2018.