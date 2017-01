L’opérateur SFR a signé jeudi 26 janvier avec Toulouse Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne une convention prévoyant le déploiement de la fibre.

Le document prévoit d’ici 2020 que 58.000 prises éligibles à la fibre soient installées sur vingt deux communes allant de Launaguet à Dremil-Lafage en passant par Cugnaux et L’Union. A ce jour près de 6000 logements et locaux professionnels situés à Balma et Cugnaux bénéficient de la fibre distribuée par SFR.