SFR étend son réseau 4G+ en Haute-Garonne

Depuis décembre 2017, six communes de Toulouse Métropole (Aucamville, Beaupuy, Flourens, Fonbeauzard, Toulouse et Tournefeuille) ainsi que onze autres communes de Haute-Garonne (Auzielle, Castelmaurou, Cepet, Eaunes, Escalquens, La Salvetat-Saint-Gilles, Labarthe-Sur-Leze, Léguevin, Montlaur, Ramonville-Saint-Agne et Roquettes) sont couvertes par la technologie 4G+ qui permet de bénéficier d’un débit de 300 Mbit/s. Les usagers voient la vitesse de téléchargement augmenter : une série de dix épisodes se télécharge en 2 minutes contre 6 minutes en 4G et cent photos se téléchargent en 10 secondes pour 30 secondes en 4G.

SFR poursuit aussi son développement de la fibre : le département de la Haute-Garonne compte près de 242.200 logements et locaux professionnels éligibles dans le département de la Haute-Garonne répartis sur les communes de Balma, Beauzelle, Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne,

Seilh, Toulouse, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane.