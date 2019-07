SME : « Notre force réside dans notre réactivité et agilité »

Mikaël Rigodanzo, pouvez-vous nous décrire les activités de Style Media Europe (SME) ?

Nous faisons beaucoup de choses ! Au départ, nous sommes spécialisés dans l’impression numérique sur textile. La conjoncture du marché et la demande nous ont orientés vers l’impression numérique grand et très grand format. Cela nous permet d’imprimer des panneaux, bâches, stickers à la taille souhaitée, permettant la fabrication d’enseignes, de palissades, de banderoles publicitaires, d’habillages de vitrines, etc. La société, qui a été créée en 2008, est installée depuis deux ans dans de nouveaux locaux de 600 m2 à Garidech et emploie deux salariés.

Quel est le profil de votre client type ?

Près de 90 % de nos clients sont des PME et TPE. Nous travaillons également pour des associations ainsi que des particuliers. La majeure partie de la clientèle se situe en Occitanie, mais nous intervenons aussi pour des entreprises situées en Bretagne, à Paris ou à Lille. Une grande partie de notre activité concerne la fabrication de bâches publicitaires ou de panneaux pour des revendeurs. Aujourd’hui, alors que nous devons faire face à une grande diversité de demandes de la part des clients, notre force est de pouvoir y répondre avec une grande réactivité et agilité grâce à l’évolution de notre parc machine. C’est ce qui nous différencie de la concurrence. Notre client est roi.

Quelles sont les perspectives de développement de SME ?

Aujourd’hui, nous réalisons environ 400.000 euros de chiffre d’affaires. D’ici 2021 ou 2022, nous souhaitons accéder au million d’euros. Pour atteindre cet objectif, nous comptons recruter : une personne sera embauchée en 2019 et deux de plus en 2020. Ensuite l’autre nouveauté sera le lancement d’ici la fin de l’année de notre site Web, www.style-media.fr. A terme, les clients pourront commander en ligne.

Pourquoi vous êtes vous engagés au côté du TFC ?

Je suis avant tout un grand amateur de sport et, quand on m’a proposé la possibilité de devenir partenaire du TFC via l’agence Lead, j’ai accepté. Les soirs de match, cela me permet de passer un bon moment au stade notamment en compagnie de certains de mes clients.