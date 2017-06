Salau : les opposants dénoncent une vaste « escroquerie » - 4/6

Suite de l’article Du tungstène dans les Pyrénées : Un montage financier à plusieurs étages

De la société E-Mines créée par Michel Bonnemaison à Mines du Salat, future porteuse du titre minier en passant par Ariège Tungstène, intermédiaire pour le transfert de fonds, le chemin emprunté par les initiateurs du projet de réouverture du site de Salau n’est pas des plus directs. Avant même d’avoir la certitude qu’il existe bel et bien un gisement de taille, avant même le début de la la campagne d’exploration, les premiers intérêts ont été servis ou le seront bientôt.

Tout en annonçant le rachat d’Ariège Tungstène, Apollo Minerals a officialisé la nomination en son sein de Michel Bonnemaison et d’Ajay Kejriwal, consultant chez Juniper Capital Parners, au poste de directeurs non exécutifs. Une fois l’acquisition actée, il est prévu un versement à E-Mines et Juniper Capital Partners, selon leurs parts au capital, de 250.000 dollars australiens en cash (176.000 euros) et 15 millions d’actions à la signature et de 500.000 dollars australiens (352.000 euros) et 65 millions d’actions conditionnées aux performances futures.

« Faire grimper les actions »

« J’ai pu conserver 12,5% dans le projet mais le versement n’a pas encore eu lieu. Si la campagne est un succès, je récupérerai des actions. Pour Apollo, c’est une façon de s’assurer qu’on va se décarcasser pour faire grimper les actions, qu’on va bien travailler. Si on ne trouve rien, mes parts vaudront zéro, si le gisement est confirmé, il pourra rapporter plusieurs millions d’euros », explique Michel Bonnemaison. Y compris aux actionnaires australiens qui auront pris des risques et en retireront les bénéfices.

Quel que soit le scénario, que l’Ariège se révèle être un eldorado avéré de tungstène ou le décor d’un simple coup financier, c’est une bonne opération pour Variscan Mines. La société a réussi à trouver preneur pour son titre minier avant même que l’exploration commence et s’est assurée, tout comme ses dirigeants, d’une prise de risque « plus que minimum »…

« Une escroquerie immorale »

Savoir la mine de Salau et leur propre cadre de vie au cœur d’une telle spéculation boursière n’est évidemment pas du goût des opposants au projet de réouverture qui dénoncent une « escroquerie immorale ». Les pertes considérables - quelque 35 millions de dollars australiens levés sur les marchés - enregistrées par la société Apollo Minerals depuis sa création en 2008 ne sont pas de nature à les rassurer.

Pour Jacques Renoud, premier adjoint au maire de Couflens, « le seul but de Variscan Mines et de ses dirigeants est de faire monter le cours de l’action Variscan pour revendre très cher à des investisseurs un permis qu’elle a obtenu gratuitement auprès de l’État français ». « C’est une escroquerie vis-à-vis de l’État, des élus locaux séduits par les promesses de développement économiques et même des investisseurs », affirme-t-il.

« J’ai cherché des capitaux en France mais je n’ai pas trouvé, assure de son côté Michel Bonnemaison. Pour 25 millions d’euros, la moitié d’un contrat de foot, nous avons dû nous tourner vers des fonds australiens. C’est classique dans l’industrie française, les capitaux sont souvent mobiles et étrangers ». Une explication qui ne surprend pas Ulrich Hege, professeur de finance à la Toulouse Business School.

Le « bon côté » de la financiarisation du secteur minier

« Apollo Minerals repose sur un modèle économique très risqué qui ne pourrait pas exister en France. Aucune société cotée à Euronext ou sur une autre bourse européenne ne pourrait survivre à une telle trajectoire. Elle serait déjà mise en faillite ou en liquidation (…) En matière d’exploration minière, la bourse de Sydney dispose d’une capacité d’accueil pour ce type de risque, d’un écosystème d’analystes et d’investisseurs prêts à accompagner ces risques et d’un appétit d’investissement qui sont absents en Europe. Le fait que des capitaux australiens investissent dans ce projet de mine est un exemple du « bon côté » de l’internationalisation financière dans la mesure où ils créent des opportunités d’activité économique. C’est une bonne chose que des fonds privés étrangers soient prêts à financer ce que des industriels ne font pas par excès de prudence si les effets bien sûr sont positifs pour la région », estime le chercheur de la TSE.

Mais alors que le permis de Couflens n’est encore qu’un projet sur le papier, tous ceux qui ont misé dessus savent que le premier risque n’est pas financier mais sanitaire et se résume en sept lettres : amiante.

Johanna Decorse

Sur les photos. En haut : Le 14 mars dernier, l’Australien Apollo Minerals a précisé ses intérêts dans le permis d’exploration de la mine de Salau.

En bas : La maire de Couflens représentée par le maire Henri Richl et ses élus, a attaqué en justice le permis accordé à Variscan Mines. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco

