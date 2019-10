Compétences Cadres, le salon dédié au recrutement et à la mobilité professionnelle, aura lieu à Toulouse le 17 octobre prochain. Organisé par l’Apec, ce rendez-vous réunit près d’une quarantaine d’entreprises de la région venues à la rencontre des candidats et candidates, cadres et jeunes diplômés, décidés à booster leur employabilité.

« Les entreprises du territoire prévoient d’embaucher jusqu’à 17 000 cadres d’ici la fin 2019, ce qui fait de l’Occitanie la troisième région la plus recruteuse de cadres », indique Jean-Sébastien Fiorenzo, délégué régionale Apec Occitanie.

Le jeudi 17 octobre de 9h-18h à Diagora - Espace Agora, 150 rue Pierre Gilles de Gennes, à Labège. Infos et inscriptions sur le site des salons de l’Apec.