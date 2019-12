Plus de 160 producteurs de toute l’Occitanie seront réunis pour l’édition 2019 du salon Regal Sud de France, du 12 au 15 décembre prochains, au Parc des expositions de Toulouse. Cet événement se présente comme le salon du bien vivre et du bien manger.

Près de 550 produits seront proposés à la dégustation et à la vente, dont 40% référencés sous la marque régionale Sud de France. Plus d’une centaine d’animations culinaires, gastronomiques et sensorielles seront également proposées (escape game, concours et cours de cuisine, etc.)

Salon Regal Sud de France, du 12 au 15 décembre 2019 de 10h à 19h au Parc des expositions de Toulouse. Nocturne le vendredi 13 jusqu’à minuit. Entrée gratuite sur inscription sur le site du salon Régal