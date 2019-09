Le salon des professionnels du service aux entreprises se tiendra le 3 octobre au Pavillon du Stade Toulousain à Toulouse. Organisé par la Chambre de commerce et d’Industrie et Dépêche Events, ce salon se donne notamment comme objectif de favoriser les achats de proximité entre les entreprises locales, et promouvoir les entreprises de services.

En plus des rendez-vous BtoB, plusieurs tables rondes sont au programme, comme par exemple « Comment intégrer l’intelligence artificielle dans les services de l’entreprise ? » de 14 heures à 15 heures.

Salon Serviciz, le 9 octobre de 9h à 18h au Pavillon du Stade Toulousain, 114 Rue des Troènes à Toulouse. Plus d’infos sur le site des organisateurs