Salon Siane : améliorer la relation entre l’homme et la machine

Le salon Siane à Toulouse ? C’est le seul moment où durant trois jours les chefs d’entreprises peuvent rencontrer sur un même endroit fournisseurs, clients et responsables politiques et consulaires. Une opération forcément rentable pour les exposants qui se pressent encore en nombre pour cette 15e édition : sur les 18.000 m² d’exposition, 700 entreprises seront représentées tandis que le hall 6 accueillera 600 tonnes de machines-outils. « C’est une véritable usine dans le salon », se félicite Jean-Claude Pasquies, représentant de Promosalons en charge de l’organisation de la manifestation.

Le hall 4 accueillera les acteurs de la thématique « au cœur de l’innovation » : les industriels spécialisés dans la robotique ou la fabrication additive seront regroupés sur les 2300 m² de l’espace avec notamment la participation de Toulouse Métropole et de Robotics Place. Sur 200 m², le cluster toulousain défendra les intérêts des entreprises, laboratoires de recherche, écoles d’ingénieurs ainsi que de la Fédération française des clusters de robotique (FFCR). Si les opus précédents étaient axés sur la mise en avant des robots, l’édition 2018 veut mettre l’accent sur l’humain et sur la relation entre l’homme et la machine.

Robots, salariés et rendez-vous BtoB

Une mise en perspective que Didier Katzenmayer, président de la commission développement industriel de l’UIMM estime incontournable. « L’enjeu de l’édition 2018 est de situer la place de l’homme par rapport à la machine en mettant en avant la formation des salariés », explique-t-il. Argument repris par Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse présente sur le salon Siane grâce à la « Vitrine de l’industrie du futur ». « Jusqu’à présent nous nous sommes beaucoup occupés des robots. Mais sans l’homme qui le fait fonctionner nous ne sommes rien ».

Des démonstrations et des réalisations sur la qualité de vie au travail, l’assistance physique et cognitive par différentes entreprises (Amber Innovation, Simsoft indutry, Greenflex ou Revinax) permettront d’approfondir cette thématique qui tient à cœur aux organisateurs. Le salon Siane permet également aux industriels de finaliser des rendez-vous BtoB : le hall 4 accueillera les donneurs d’ordre et les sous-traitants souhaitant se rencontrer pour finaliser des contrats. « Il est difficile de savoir si ces rendez-vous portent leurs fruits, mais le taux de fidélisation des entreprise nous fait dire que les participants y trouvent leur compte », ajoute Jean-Claude Pasquies. Rendez-vous à partir du 23 octobre.

Philippe Font

Sur la photo : Comme chaque année, des dizaines de robots seront présents dans les allées du salon Siane à Toulouse. Crédits : DR