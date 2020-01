La sixième édition du salon de l’alimentation-hôtellerie-restauration du Grand Sud-Ouest, organisé par GL Events, revient à Toulouse du 26 au 29 janvier 2020. Le Smarht proposera 300 exposants sur 16.000 m² dont 400 m² dédiés aux seuls produits du terroir. Il aura lieu au parc des expositions de Toulouse, avant de préparer sa rentrée en 2022 au Meett.

« Restaurateurs, boulangers, bouchers, hôteliers, chefs issus de la restauration commerciale et collective, pâtissiers, charcutiers, chocolatiers, traiteurs, cavistes, décorateurs, professionnels de la grande distribution… Tous viennent profiter de la notoriété et de l’attractivité du Smahrt pour renouveler leur offre et l’équipement de leur établissement », indique l’organisation du salon.

Le parrain du salon cette année sera le chef Franck Putelat dont le restaurant étoilé se trouve à Carcassonne.

Salon Smarth, du 26 au 29 janvier au Parc des expo de Toulouse. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs