Salon de l’auto à Toulouse : moins de jours mais (presque) autant de visiteurs

Le Salon de l’auto qui se tenait à Toulouse du 22 au 26 novembre a relevé le défi. Malgré la diminution de la durée du salon (cinq jours cette année, contre neuf en 2015), son succès se confirme : il a attiré 30.000 visiteurs, et 1000 véhicules neufs et d’occasion ont été vendus sur place. A titre de comparaison, 35.000 personnes avaient fait le déplacement en 2015, et 1050 commandes avaient été passées durant les neuf jours de ce salon.

Le mercredi 22 novembre, le Forum Get Inspired, nouveauté de cette édition 2017, a attiré 220 participants, intéressés par la mobilité et l’innovation. Les visiteurs ont également pu admirer des voitures anciennes, et découvrir plusieurs modèles en avant-première. Le prochain rendez-vous pour les amoureux de l’auto à Toulouse est programmé en septembre 2018, pour le premier Salon Auto Moto Classic. Il sera centré sur les véhicules anciens.