Le Salon de l’Entreprise Occitanie aura lieu le 21 novembre à Diagora Labège. L’événement, organisé par la société Top7, se déroulera en même temps que la convention du financement Occitanie Invest. Il se présente comme un lieu d’échanges, de débats, et d’exposition. Il se déroulera autour de plusieurs thématiques : réseaux d’accompagnement et territoires - collectivités territoriales - chambres consulaires ; financement ; juridique et social ; services - développement des entreprises ; reprise - transmission ; et enfin bien-être, santé et sécurité au travail.

Un Village Franchise sera constitué cette année. L’objectif est de réunir l’écosystème

de la création, du financement et du développement des entreprises. Porteurs de projets,

créateurs et repreneurs d’entreprise, start-up et PME pourront rencontrer experts de

l’entrepreneuriat et du développement économique et investisseurs.

L’an dernier, le salon de l’entreprise avait mobilisé 3500 visiteurs, 1400 participants aux ateliers et plus d’une centaine d’exposants.

Le mercredi 21 novembre 2019 de 9 heures à 18 heures au centre de congrès Diagora Labège. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs