Du 22 au 24 mars, la 53e édition du salon de l’immobilier à Toulouse va ouvrir ses portes. Pour les acquéreurs et investisseurs, les trois jours de salon seront l’opportunité d’aller à la rencontre des

professionnels du courtage pour trouver et concrétiser leur financement. Près de quatre vingt-dix exposants seront présents et représenteront tous les secteurs : promoteurs immobiliers, agents et administrateurs de bien, constructeurs de maisons individuelles, organismes de financement ou encore gestionnaires de patrimoine.

Autant de professionnels qui pourront apporter gratuitement leur savoir-faire aux visiteurs venus sur le salon. Un programme de conférences thématiques répondant aux questions d’actualité liées au secteur viendra enrichir l’offre du salon.

Salon de l’immobilier à Toulouse du 22 au 24 mars au Parc des expositions.