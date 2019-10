Martres-Tolosane accueillera du 1er au 3 novembre la 19e édition du salon des arts et du feu qui a pour objectif de mettre en valeur le savoir-faire traditionnel faïencier. Cet événement se présente comme un point de rencontres, d’échanges, d’exposition et de ventes pour les professionnels et les amateurs d’art.

Ce salon annuel réunit plus de 100 exposants et plus de 15 000 visiteurs.

