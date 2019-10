La quinzième édition du salon Siane se déroulera du 22 au 24 octobre au Parc des expositions de Toulouse dans les halls 4 – 5 et 6. Cet événement se présente comme le rendez-vous incontournable des industriels du grand sud.

L’année dernière plus de 10.000 visiteurs et 740 entreprises s’étaient donnés rendez-vous, « avec à la clé plus de 500 rendez-vous BtoB organisés entre donneurs d’ordres et sous-traitants ». Parmi les nouveautés de cette année : l’Université Paul Sabatier de Toulouse présentera la première version de son démonstrateur Industrie du Futur. Sur un espace de 225 m² un atelier connecté sera opérationnel.

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre au parc des expositions de Toulouse, rond point Michel Benech à Toulouse. Nocturne le mercredi 23 octobre. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.