Salon du Bourget : une nouvelle bataille de l’air s’annonce

C’est un rendez-vous attendu : tous les deux ans en effet, les constructeurs aéronautiques – Airbus et Boeing en tête – profitent du salon aéronautique du Bourget pour annoncer leurs commandes emblématiques. L’occasion de mesurer les rapports de force commerciales et de se positionner auprès des compagnies aériennes du monde entier venues à Paris pour cette grand messe spécialisée. D’autant que le début de l’année 2019 a été particulièrement faible en matière d’annonces, que ce soit chez Airbus confronté à l’arrêt de production de son A380, ou chez Boeing, en pleine crise du 737 Max.

Du 17 au 23 juin, le salon aéronautique du Bourget attend ainsi plus de 2450 exposants, dont 250 entreprises de la région. Parmi elles, quatre-vingt-quatre seront accueillies dans un espace de plus de 1500 m2, identifié sous une bannière commune Aerospace Valley, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

« Avec plus de 650 entreprises et 90 000 emplois dédiés, la filière aéronautique et spatiale est l’un des moteurs de la dynamique économique régionale, un facteur clé du rayonnement à l’international de l’Occitanie », justifie la présidente de la région Occitanie Carole Delga dans un communiqué. « Accompagner cette filière et notamment la chaine de sous-traitance a du sens : nous sommes aujourd’hui la région de France qui crée le plus d’emplois industriels. »

Annonce d’un nouvel Airbus

Pour Airbus, qui célèbre cette année ses cinquante ans, pas question non plus de rater la communication faite au Bourget. Outre des présentations de vols qui se dérouleront tous les jours, le constructeur aéronautique basé à Toulouse Blagnac pourrait en profiter pour annoncer une nouvelle version de son avion phare, baptisé A321 neo XLR (pour extra long range) ou A322. C’est ce que croit savoir le site spécialisé Air Current, qui évoque également une annonce accompagnée de plusieurs commandes commerciales pour cet appareil capable d’effectuer des vols transatlantiques à moindre coût.

Mais Airbus, Boeing, ou encore ATR, ne seront pas les seules stars du Bourget, loin s’en faut. Le salon pourrait être l’occasion à jeunes nouveaux d’entrer dans la lumière : avions électriques ou supersoniques, avec ou sans pilote, taxis volants ou drones, etc. Les innovations et annonces y seront nombreuses. En attendant, le salon aéronautique du Bourget ouvrira ses portes ce lundi 17 juin. On y attend plus de 320.000 visiteurs dont près de la moitié sont des professionnels.

M.V.

Sur la photo : décollage du A350-1000 à l’occasion de l’édition 2017 du Bourget. Crédit : Guerra & Alex Marc - SIAE 2017}