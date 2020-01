La septième édition du Salon du logement neuf de Toulouse, organisée par la FPI Occitanie, se déroulera du 31 janvier au 2 février et proposera aux visiteurs de découvrir un appartement témoin « vert et engagé » de 70 m2. « Cette réalisation exceptionnelle qui fait le pari de concilier des matériaux naturels à faible impact carbone avec l’esthétisme et le confort, est un terreau d’idées destiné à montrer les innovations de demain en terme d’habitat écologique », indique la FPI dans un communiqué.

Le salon, qui réunit vingt-quatre exposants et attend plus de 3000 visiteurs, a pour ambition « d’offrir aux potentiels acquéreurs une vision globale du marché de l’immobilier neuf toulousain et de son agglomération ».

Le salon se déroule au Stade Ernest Wallon de Toulouse du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février à 18h. Informations sur le site salondulogementneuftoulouse.com