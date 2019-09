La deuxième édition du salon du Vintage se déroulera les 28 et 29 septembre au centre de congrès Diagora Labège près de Toulouse. Plus de 150 exposants venus de plusieurs pays d’Europe seront présents dans les secteurs du design, de la décoration et de la mode luxe ; mais aussi des fripes, des vinyles ou encore du rétrogaming.

Une exposition est proposée sur le thème « Objets iconiques des années soixante-dix aux années quatre-vingt dix ».

Les samedi 28 et dimanche 29 septembre de 10h à 19h au centre de congrès Diagora Labège, 150 rue Pierre Gilles de Gennes à Labège. Plus d’infos sur le site des organisateurs.