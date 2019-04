Santé. Un nouveau directeur chez Pierre Fabre Médicament

Jean-Luc Lowinski, 54 ans, a été nommé directeur général de Pierre Fabre Médicament (PFM), la division pharmaceutique du Groupe. Il a pris ses fonctions le 1er avril 2019 et siège au comité de direction du Groupe. Jean-Luc Lowinski est vétérinaire et titulaire d’un MBA Insead. Il a travaillé durant vingt ans chez Bayer, principalement à l’international (Inde et Asie), avant de rejoindre en 2012 le groupe Sanofi. Il y a exercé depuis Shanghai les fonctions de vice-président en charge de l’Asie, soit un périmètre d’activités de deux milliards d’euros et de 10.000 collaborateurs.

Désormais chez PFM, il est chargé du développement des activités pharmaceutiques regroupant l’oncologie, le médicament de prescription et la santé grand public (franchises Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care et Naturactive). La branche pharmaceutique a réalisé plus de 880 millions d’euros de revenus en 2018, dont 57% réalisés à l’international. Elle emploie près de 6000 collaborateurs.