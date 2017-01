Toulouse. Scent Air vise une progression à deux chiffres en 2017

Leader mondial des ambiances olfactives, ScentAir a connu une année 2016 prolixe. La filiale française basée à Toulouse affiche une nette progression de son chiffre d’affaires, mais également de ses effectifs : l’an dernier, neuf nouvelles personnes ont été embauchées portant l’effectif de la société à trente trois collaborateurs. En 2016, l’activité de ScentAir a été boostée par l’intégration de l’activité des distributeurs européens auparavant prise en charge par la branche États-Unis. Un changement d’organisation qui lui a permis de garantir une plus grande flexibilité au niveau des livraisons et une plus grande proximité avec les clients.

En 2017, les objectifs de ScentAir sont de signer des contrats dans les secteurs du fitness, de la pharmacie, de la grande distribution, de l’hôtellerie internationale, du retail et de recruter de nouveaux commerciaux terrain.

La société projette pour l’année prochaine une progression minimum de 30 % de son chiffre d’affaires, et vise particulièrement deux secteurs : le secteur automobile qui est très demandeur suite à la transformation des concessions et le domaine médical et paramédical (pharmacies, ophtalmologistes, dentistes, Ehpad, etc.).