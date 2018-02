Toulouse. Parfum de réussite pour Scentair, leader du marketing olfactif en Europe

Inventé aux États-Unis et importé en France à la fin des années 1990, le marketing olfactif permet à Scentair de compter parmi les meilleurs acteurs européens du secteur. L’entreprise équipe 100.000 sites en diffuseurs d’odeurs dans 109 pays. Sa filiale française (anciennement Parfum Indigo puis Lampe Berger, avant d’être rachetée par le groupe américain en 2012) est basée à Saint-Jean près de Toulouse. Elle revendique 15% de parts de marché sur le secteur.

Scentair a multiplié par deux son chiffre d’affaires en 2017, et espère l’augmenter de 25% cette année, en continuant à s’imposer dans les secteurs des concessions automobiles (elle a signé avec le réseau Opel), des agences de voyages, du retail (Majestic Filatures, Shilton, Acoté), du fitness (l’Orange Bleue), des grands groupes de distribution (Courtois, Lempereur) et des hypermarchés. Si les dirigeants n’ont pas souhaité communiquer sur le chiffe d’affaires exact en France, on peut estimer qu’il avoisine les 8 millions d’euros.

7000 points de vente en Europe, Moyen-Orient et Afrique

Depuis l’Occitanie, Scentair gère la distribution, l’installation, le contrôle qualité et la facturation de tous les clients situés dans les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique, ce qui représente 7000 contrats. « Sur chaque site, nous installons de deux à vingt diffuseurs, nous équipons 700 boutiques Zara Home par exemple et tous les centres commerciaux d’Europe du groupe Unibail-Rodamco », explique le directeur général France, Pascal Charlier.

Parmi ses clients, Scentair compte aussi les galeries marchandes du réseau Leclerc, une dizaine a été équipée et une vingtaine d’installations sont en cours. « Le secteur des hypermarchés se réinvente vers une notion de bien-être et de plaisir, dans laquelle le marketing sensoriel a toute sa place », poursuit Pascal Charlier. Plusieurs aéroports d’Europe pourraient aussi signer prochainement.

Agences de voyage, pharmacies…

Dans son portefeuille, Scentair compte des clients de renommée internationale dans l’hôtellerie, son cœur de métier : presque tous les Mariott et Novotel et 1300 établissements de la chaîne Holiday Inn. L’entreprise est également bien implantée dans le prêt-à-porter, les boutiques de chaussures et de montres (Jonak, Tartine et Chocolat, Kiabi, Cotélac, Mont Blanc).

« Notre objectif est que le pôle Europe pèse davantage d’ici quatre ans. En France, le potentiel est très fort, que ce soit dans le monde médical ou la grande distribution. Nous cherchons à nous implanter dans des secteurs qui recherchent une valeur ajoutée. C’est le cas des pharmacies, qui souhaitent développer une atmosphère inspirant le bien-être, et plus seulement le médicament ».

Six recrutements en cours

Huit personnes ont été recrutées en 2017, et six nouvelles embauches sont en cours. En cinq ans, le nombre d’employés a presque quintuplé, dépassant les quarante l’an dernier. Scentair est à la recherche de nouveaux distributeurs, pour investir en Afrique subsaharienne et au Maghreb. L’entreprise prévoit aussi de lancer une gamme de produits dérivés (sprays, bougies et bâtonnets) à destination des grands comptes, afin de « permettre aux consommateurs d’exporter le territoire olfactif de leurs marques ».

Armelle Parion

Sur la photo : Pascal Charlier, le directeur général de Scentair France. Crédit DR.