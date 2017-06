Haute-Garonne. Scopelec rachète une nouvelle société dans les télécoms

Le groupe Scopelec poursuit sa stratégie d’alliances opérationnelles en procédant à l’acquisition de nouvelles sociétés. Après celle de Calitel début 2017, la Scop dont le siège social est basé à Revel, a racheté la coopérative Socatel. Située à Onet-le-Chateau (Aveyron), Socatel emploie soixante-cinq personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros.

Spécialisé dans l’installation et la maintenance des infrastructures réseaux télécoms, Scopelec a entamé au début des années 2000 cette phase de croissance basée sur l’acquisition d’autres entités. En 2013, les rapprochements avec Gobé et Geoptic permettent au groupe de s’imposer sur le marché de la fibre. Désormais le nouvel ensemble représente 3200 salariés et devrait peser 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. C’est l’une des plus grosses sociétés coopératives de France.