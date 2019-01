Guide Michelin. Quatre nouveaux lauréats en Occitanie et un chef étoilé… malgré lui !

Comme chaque année le palmarès du Guide Michelon était très attendu. En Occitanie, quatre nouveaux établissements ont reçu leur première étoile dans la célèbre Bible rouge : Le Lauzun à Pézenas (Hérault), The Marcel à Sète (Hérault), L’Allée des vignes à Cajarc (Lot) et le Cénacle (Toulouse), établissement qui fait partie de l’hôtel La cour des consuls dans le quartier Esquirol. C’est le chef Thomas Vanderscher qui officie au sein du restaurant depuis 2015.

La parution de l’édition 2019 a été marquée par une incongruité. Un an après avoir demandé au Guide Michelin de retirer son établissement « Le Suquet » (3 étoiles) à Laguiole de la célèbre édition rouge à partir de 2019, le chef Sébastien Bras a vu le nom de son établissement réapparaitre avec … deux étoiles seulement !

« Notre requête a été acceptée puis effective. Aussi, nous avons appris avec étonnement que nous réapparaissons dans le guide 2019 (avec 2 étoiles) », a commenté le fils de Michel Bras sur les réseaux sociaux avant de rajouter . « Cette décision contradictoire nous laisse dubitatifs, même si, de toute façon, nous ne nous sentons plus concernés ; ni par les étoiles ; ni par les stratégies du guide. J’ai exprimé ma position l’an passé et suis toujours dans le même état d’esprit ; avec encore et toujours la confiance de nos clients. »