Secureholiday obtient la certification PCI DSS visant à réduire la fraude en ligne

Ctoutvert, concepteur et éditeur du système de recherche de disponibilité et de réservation en ligne de camping Secureholiday basé à Toulouse, a été certifié PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard) . Ce standard désigne les normes de sécurité des données applicables à l’industrie des cartes de paiement tels que Visa, MasterCard, American Express visant à réduire la fraude en ligne.

Cette annonce est la résultante des nombreux investissements et du travail de fond réalisé depuis 2016 par les équipes R&D de l’éditeur selon Manuel Mirabel, président de Ctoutvert. « En matière d’innovation, cette nouvelle structuration nous permet d’aller vers un agenda plus soutenu encore que par le passé. Certains partenariats exigent en effet la certification PCI DSS et notre nouvelle structuration du code ouvre des perspectives en matière d’IA ». Au travers de cette certification, Ctoutvert va tisser de des partenariats stratégiques avec de nouveaux acteurs. L’éditeur compte également poursuivre ses efforts pour accéder à de nouvelles certifications.