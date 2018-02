Sécurité. Jean-Christophe Py laisse son empreinte

Petits commerces, bureaux, sites industriels, ou même bâtiments publics. « Tous les professionnels ont des besoins en matière de sécurité », insiste Jean-Christophe Py. Ce diplômé de Toulouse Business School en sait quelque chose : il a toujours évolué dans l’univers du contrôle d’accès par biométrie. D’abord en tant que directeur commercial France d’un grand groupe européen, puis en s’associant à un ancien collègue et à Acteis pour fonder Bio-Tech en 2012.

Basée à Bordeaux et à Toulouse, cette jeune entreprise dynamique est le seul véritable expert en biométrie du grand sud-ouest. Mais son offre de services, pilotable par le client directement depuis son mobile, va bien au-delà. « Nous sommes capables de proposer des solutions innovantes allant de la simple vidéosurveillance ou de l’alarme, à un système de sécurité global surmesure », explique Jean-Christophe Py.

Des prestations s’appuyant sur les technologies connectées qui ont séduit nombre de clients de renom, d’EDF à Total en passant par toutes les enseignes de grande distribution, Colas, Maïsadour, Renault, ou encore le TFC et Newrest. En tant qu’installateur-assembleur, Bio-Tech assure lui-même toutes ses opérations et attache une grande importance à la qualité et au SAV.

La société a surtout acquis une expérience qui lui permet d’adapter ses systèmes à d’autres besoins que la sécurité. « De par les profils variés de nos équipes et de nos clients, nous connaissons les besoins quotidiens des professionnels et nous pouvons imaginer des applicatifs intuitifs et adaptés pour leur apporter davantage de sérénité, pour superviser leur activité et ainsi optimiser leur productivité », conclut le jeune dirigeant.

Photo HR - ToulÉco