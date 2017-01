See’d Moove, la mobilité en toute tranquillité

« Nous évoluons dans un monde qui bouge. En moyenne aujourd’hui, nous changeons trois fois de ville pour raison professionnelle », rappelle Éric Espagno. Lui-même confronté à ces problématiques et aux difficultés d’adaptation et de déménagement au cours de sa carrière de rugbyman professionnel, le fondateur de See’d Moove (prononcez See and Moove) a ainsi souhaité « facilit​er​ la mobilité, gommer les aspérités et lever les éventuels freins ».

Recherche et visite de logement pour une personne en cours de mutation, démarches administratives ou bancaires, découverte de la nouvelle ville, organisation du déménagement… Autant de services que la société toulousaine, née en 2010, propose aux entreprises pour leurs salariés. See’d Moove, qui accompagne 250 mobilités professionnelles chaque année, a également développé un service exclusivement dédié à l’arrivée des collaborateurs étrangers.

« Grâce à nos équipes et à un réseau de partenaires partout en France, nous sommes capables de répondre aux besoins des PME comme des grands groupes, y compris en urgence », ajoute Éric Espagno, associé dans l’aventure See’d Moove à Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain. De par leur parcours, les deux fondateurs accompagnent d’ailleurs nombre de sportifs de haut niveau dans leurs déménagements. Et notamment les nouveaux Violets à leur arrivée à Toulouse. « Le TFC nous a fait confiance. Il était logique de participer à la vie et à l’économie du club, de rendre ce qui nous avait été donné en devenant partenaire », conclut Éric Espagno.

Photo DR