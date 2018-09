Selon l’Étudiant, Toulouse est la ville préférée des étudiants

Selon le classement du magazine L’Étudiant, Toulouse retrouve la première place du palmarès des villes françaises où il fait bon étudier. Classé au deuxième rang en 2017, la Ville rose, qui enregistre 120.000 étudiants, arrive en tête cette année, exæquo avec Lyon, devant Montpellier et Bordeaux. Elle se distingue notamment par l’offre de formations pour les classes prépas et les grandes écoles. Classée dans le Top 3 depuis une dizaine d’années, Toulouse confirme l’attractivité de sa vie universitaire.

Elle détient avec Lyon d’importants taux de recommandation (respectivement 99% et 97%) concernant le dynamisme, le budget, l’ambiance, la qualité de la vie, le logement, la culture, les transports et la santé. Par exemple, elle fait partie des quatre villes jugées les plus « dynamiques ». Localement, des initiatives sont saluées, en terme de logements (par exemple le prêt « Instal’toit » qui permet aux étudiants d’obtenir une aide de la Mairie), et de transport (les étudiants bénéficient d’un abonnement annuel et d’horaires étendus en soirée).