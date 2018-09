Sequabat va construire un entrepôt pour le groupe 3R à Eurocentre

Sequabat, spécialiste de la conception et de la construction clé en main d’immobilier d’entreprise, commercial et résidentiel, a remporté la construction d’un entrepôt logistique à Castelnau d’Estrefonds (Haute-Garonne).

Ce projet, développé par le Groupe 3R, est axé sur la construction d’un entrepôt de 19.963 m² au cœur du pôle multimodal Eurocentre. La construction de cette plateforme logistique va nécessiter onze mois de travaux, la livraison étant prévue au cours du deuxième trimestre 2019. Il profitera d’une certification BREEAM Niveau Very Good, certification environnementale pour la conception et la construction des bâtiments non résidentiels.