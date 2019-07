Toulouse. Le voyagiste LCPA veut séduire une nouvelle clientèle

Fondée en 1968 à Paris, la société Loisirs Culture Passion Aventure (LCPA) s’est spécialisée dès ses premières heures dans les voyages en groupe pour les jeunes de 6 à 25 ans. Sous sa marque Passion Aventure Junior, ses onze collaborateurs envoient chaque année quelque 5000 jeunes à travers le monde via les comités d’entreprises de grands groupes comme Airbus, le Crédit agricole ou encore Tisséo. Sous la houlette de Bernard Deguilhem qui en a pris la direction en 1989 et a déménagé son siège social en 1996 à Balma, près de Toulouse, le tour-opérateur tente aujourd’hui d’accrocher un nouveau marché, celui des séjours adultes et familles.

« Dans une entreprise, nous étions écartés des appels d’offres pour les voyages adultes, alors que nous avions remporté ceux pour les juniors, bien plus complexes à gérer. La marque était trop connotée » », explique le dirigeant qui a décidé en 2015 de lancer une seconde marque, Far Way Création Voyages, pour cibler les groupes et individuels adultes. Les premiers pas sont encore timides avec 150 clients enregistrés cette année mais LCPA compte sur son expérience et ses partenariats tissés de longue date dans de nombreux pays pour « dupliquer » ses voyages jeunes en version adultes et doubler ce chiffre en 2020.

Une notoriété à développer

« Il est plus facile de monter en prestation que de descendre. Par exemple, sur notre voyage West Coast Hawaii, nous transformons nos hébergements initialement en camping, en hôtel, nous ajustons le transport et changeons quelques activités, le tout en apportant un côté fun que n’ont pas d’autres TO », explique Guillaume Deguilhem, en charge du développement de la marque, qui avec sa sœur Julie, a rejoint l’entreprise familiale.

Très présent depuis l’origine sur le marché des comités d’entreprise en région parisienne, LCPA veut aussi renforcer sa présence en Occitanie. Le voyagiste a ainsi « rapatrié » son commercial de Paris à Toulouse et vient de recruter une personne pour seconder le service des ressources humaines qui signe chaque année 450 contrats d’encadrants pour les séjours jeunes, animateurs Bafa, surveillants de baignades ou brevets d’État. La société qui a réalisé 7,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 pour 240.000 euros de résultat net, vise les 10 millions d’euros d’ici 2022.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le tour-opérateur toulousain LCPA fait voyager chaque année quelque 5000 jeunes partout dans le monde.

Au centre, Bernard Deguilhem, président de la société Loisirs Culture Passion Aventure (LCPA) et ses deux enfants, Julie et Guillaume Deguilhem.