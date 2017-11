Occitanie. Serviciz se penche sur la transformation des services aux entreprises

Pour sa troisième édition, le salon professionnel des services aux entreprises prend ses quartiers au centre des congrès Pierre Baudis, à Toulouse, le mercredi 15 novembre. Conférences, speed-business meeting et rendez-vous d’affaires seront programmés autour des « enjeux de la transformation des services aux entreprises », thème central de cette édition. Le tout avec des acteurs de la région Occitanie.

Au programme : démonstrations et conférences

Nouveauté cette année : un circuit permettant aux visiteurs de suivre le cycle de vie d’une entreprise et les services qui y sont liés, de la création à la transmission, en passant par la croissance et le développement. Une soixantaine d’exposants issus de neuf secteurs d’activité sont attendus.

Durant toute la journée, en plus des stands, des conférences seront organisées sur des thèmes divers : l’utilisation des réseaux sociaux dans les TPE et les PME, le stress au travail, l’engagement sociétal, la pub sur Internet ou la « stratégie digitale », ou comment optimiser la transmission de son entreprise… Un lab proposant animations et démonstrations sera également présent.

Rencontrer son âme soeur professionnelle

Pour favoriser les rencontres, des speed-business meeting seront aussi organisés. Un peu comme lors d’un speed dating amoureux, les professionnels présenteront leur entreprise à d’autres chefs d’entreprise. Le but de l’exercice : que chacun puisse trouver le partenaire qui lui corresponde.

Le premier speed-business meeting sera organisé par Dynabuy, de 9h30 à 11h30. Puis, de 14h à 15h, quatre start-up présenteront leurs travaux aux professionnels, sous l’égide de la CPME de Haute-Garonne. Enfin, de 15h30 à 17h, le speed meeting organisé par la CPME31, aura pour but de mettre en avant les PME de la région, en privilégiant le lien visiteurs-exposants.

Natacha Zimmermann

Sur la photo : Le salon professionnel des services aux entreprises Serviciz s’établira au Centre des congrès Pierre Baudis. Crédits : DE/DR