Siane 2017. Le salon de l’Industrie du grand sud prend le virage de la transition numérique

« Depuis trois éditions, le Siane est une vitrine de l’industrie du futur. Cette année, nous voulions mettre en avant la démonstration et l’innovation », explique Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse 31. Lors de ce salon, qui se déroulera à Toulouse du 24 au 26 octobre, deux espaces de simulation immersive seront donc prévus.

Dans le hall 6, poussera même une usine de production : 150 machines vont s’y installer, réparties sur plus de 7000 m², soit près de 600 tonnes de matériel. Et parmi elles, le plus gros robot industriel du monde : le M-2000iA/1700L, de Fanuc. Pour démontrer sa puissance de levage (il peut soulever plus de 2 tonnes), il tiendra au bout de son bras une nacelle d’A380, prêtée par Safran.

Répondre aux besoins de l’industrie

Côté innovation, le salon accueillera également plusieurs offreurs de solutions. Pas forcément proches, au départ, des groupes industriels, ces sociétés tentent de répondre aux besoins de l’industrie grâce aux nouvelles technologies : objets connectés, réalité virtuelle, etc. Le Club des offreurs de solution (une centaine en Occitanie) sera par ailleurs lancé le mardi 24 octobre.

Autre but de cette édition : « offrir l’offre la plus complète possible » aux acheteurs potentiels, explique Philippe Robardey. Notamment en favorisant le développement de collectifs régionaux. Trente entreprises du Tarn s’installeront par exemple sur le même emplacement.

En attendant le Pex…

L’édition 2016 avait attiré 9200 visiteurs. Cette année, les organisateurs espèrent dépasser les 10.000 entrées. Avec le même nombre d’exposants (700) qu’en 2016, dont beaucoup de « fidèles », insiste Jean-Claude Pasquies, de Promosalons. Impossible, de toute façon, d’accueillir plus de monde sur le site. Il faudra attendre la construction du nouveau parc pour, peut-être, accueillir 200 exposants de plus.

Natacha Zimmermann

Sur la photo : Le robot M-2000iA/1700L, de Fanuc, robot le plus puissant du monde, sera exposé dans le hall 6. Crédits : DR.