Sigfox, en quête d’équilibre financier, diversifie sa stratégie

Sigfox vise le milliard d’objets connectés et l’équilibre financier. Lors de la présentation de ses résultats mercredi 19 février à Paris, celle qui ambitionne de devenir la première licorne toulousaine spécialisée dans l’internet des objets a affiché des résultats prometteur. Avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2018 (+20 % par rapport à 2017) et un déficit de 136.000 euros, la direction se félicite de se rapprocher d’une présentation de comptes à l‘équilibre.

Après avoir investi 500 millions d’euros dans sa technologie depuis 2009 date de la création de la société, Sigfox s’apprête donc à entrer dans une nouvelle phase de développement. Baptisée « 1B23 », elle se fixe comme objectif de connecter 1 milliards d’objets via son propre réseau bas débit qu’elle déploie depuis son lancement. Ce développement va passer par une nouvelle levée de fonds « à moyen terme » afin de financer son déploiement en Chine, Russie et Inde et un partenariat avec Eutelsat.

Bientôt un satellite Sigfox

En effet au second semestre 2020, les deux entreprises devraient finaliser le lancement d’ELO, une constellation d’une trentaine de satellites. « L’objectif est de couvrir des régions plus isolées, difficiles d’accès et non couvertes par les antennes terrestres », explique-t-on à la direction de Sigfox. Le premier satellite dans lequel Sigfox va installer du matériel de communication devrait être lancé en 2020. D’ici 2023, la constellation pourrait compter une trentaine de satellites.

Après avoir bâti son succès grâce au BtoB - Sigfox a passé des contrats avec Michelin, Total, PSA - l’entreprise dirigée par Ludovic Le Moan souhaite diversifier son activité. Le contrat passé avec l’opérateur Free valide ce choix. « Notre souhait est de faire de la Zéro G un réseau de secours quand la 3G ou la 4G n’est pas accessible », affirme un proche de la direction de Sigfox.

Philippe Font

Sur la photo : Ludovic Le Moan, PDG de Sigfox. Depuis dix ans et sa création à Toulouse, Sigfox a connecté en bas débit des millions d’objets. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.