Technologies. Le groupe Sigfox figure au Next 40

La société Sigfox, créée à Toulouse Labège en 2009 par Ludovic Le Moan figure au tout nouveau Next 40, annoncé ce mardi 17 septembre par le Gouvernement. Comme un miroir au Cac 40, cet indice rassemble les quarante startups les plus prometteuses et qui répondent à plusieurs critères comme avoir une valorisation supérieure au milliard d’euros, ou encore avoir effectué l’une des plus importantes levées de fonds des trois dernières années.

Pour y être présent, il faut en outre avoir un chiffre d’affaires supérieur à cinq millions d’euros lors de son dernier exercice et une croissance annuelle supérieure à 30 % lors des trois exercices précédents.

Pour rappel, Sigfox a mis en place un réseau IoT mondial et a levé au total depuis sa création 270 millions d’euros. Récemment, elle a également communiqué sur son activité, avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros pour 2018.