Sigfox s’étend dans quatre nouveaux pays en Amérique du Sud

La start-up de l’IoT Valley de Labège s’étend à quatre nouveaux en Amérique du Sud : Sigfox annonce l’arrivée du Chili, de l’Equateur, du Panama et de Salvador dans son réseau mondial. Désormais la couverture du réseau Sigfox est portée à neuf pays en Amérique Latine et ce, après un premier déploiement en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica et à Mexico en 2016 et 2017.

Ces nouveaux contrats ont été négociés en collaboration avec le partenaire régional de Sigfox, le groupe WND, notamment, à travers la création d’une série de partenariats avec des sociétés locales qui deviendront des opérateurs exclusifs pour Sigfox. Le déploiement de la technologie Sigfox, qui démarrera dans les grandes villes au premier trimestre 2018, permettra à plus de 465 millions de personnes d’accéder à la connectivité IoT sur une superficie de 17.000 km2. Selon Sigfox, le réseau devrait s’étendre à soixante pays d’ici la fin de l’année.