Sigfox signe un partenariat avec IBM et PSA pour assurer le suivi des containeurs

La start-up toulousaine Sigfox spécialisée dans l’internet des objets a signe un partenariat avec IBM et le groupe PSA concernant le lancement d’une solution innovante « Track&Trace ». Cette dernière assure la digitalisation du suivi des emballages (conteneurs) entre les fournisseurs et les usines de montage. Ce dispositif permet au groupe PSA de suivre en temps réel ses conteneurs équipés de capteurs.

La solution offre des services simples et efficients pour diminuer les ruptures de lignes de production, éradiquer les pertes d’emballages et prévenir les incidents. Pour Ludovic Le Moan, co-fondateur de Sigfox, « (…) il s’agit de la demande la plus importante sur le marché de l’IoT (…) ».