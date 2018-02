Sigfox va ouvrir des Hacking House pour former les étudiants à sa technologie

Pour l’année 2017, Sigfox implantée dans l’IoT Valley aux portes de Toulouse, présente une forte croissance avec l’expansion géographique de son réseau, présent dans quarante-cinq pays et régions, mais aussi avec une croissance de plus de 65% du nombre d’objets connectés entre janvier 2017 et janvier 2018. 2,5 millions d’objets connectés utilisent la technologie Sigfox.

En 2017, le chiffre d’affaires de l’entreprise dirigée par Ludovic Le Moan atteint 50 millions d’euros (+56% par rapport à 2016). En 2018, Sigfox souhaite atteindre les soixante pays d’ici à la fin de l’année. Ce qui lui permettrait de compter 6 millions d’objets connectés qui toucheraient 1 milliard de personnes dans le monde.

Pour soutenir ses ambitions, Sigfox va lancer des Hacking House, afin de former des étudiants à sa propre technologie. Le premier hacking Center devrait ouvrir en septembre 2018 à San Francisco, deux autres verront le jour en Asie et en Europe au cours de l’année. D’ici trois ans, Sigfox espère ouvrir une cinquantaine de ces lieux à travers le monde.