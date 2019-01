Aerospace Valley et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées signent une convention

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Aerospace Valley ont signé un partenariat afin de valoriser leurs compétences mutuelles durant les prochaines années. Les deux entités, représentées par leurs présidents respectifs Philippe Raimbault et Yann Barbaux se sont engagées à travers cette signature sur des objectifs communs : développer le travail en réseau (entreprises, formation, recherche), contribuer à l’adéquation de l’offre de formation avec les besoins en compétences des industriels, concourir à une dissémination visible et compréhensible par le monde économique et le grand public, et enfin, favoriser le développement économique.

Le partenariat soutient, notamment, la candidature de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées à la création d’un Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle Aniti (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute). L’enjeu de ce projet a conduit les deux institutions à accélérer leur rapprochement.