Signature de la convention d’objectif et de moyens entre l’État et la CCI Occitanie

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, et Alain Di Crescenzo, président de la chambre de commerce d’industrie Occitanie, ont signé fin octobre la convention d’objectif et de moyens qui définit et sanctuarise les cinq missions de service public et d’intérêt général conduites par les CCI : "l’entrepreneuriat, l’appui aux entreprises dans leur mutation, l’accompagnement des entreprises à l’international, la représentation des entreprises et l’appui aux territoires".

« Dans un contexte de réforme globale des CCI et de notre modèle économique, la transformation de notre réseau engagée depuis trois ans renforce notre rôle de référent de proximité. Cette convention nous permet de piloter avec l’Etat, et en cohérence avec l’action du Conseil régional, nos missions destinées à soutenir, plus et mieux encore, la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire », indique Alain Di Crescenzo, dans un communiqué.