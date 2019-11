Signature du protocole d’accord Team France Export Occitanie

Étienne Guyot, préfet de la Région Occitanie, Carole Delga, présidente de la Région, Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, et Véronique Védrine, directrice du Réseau Sud de Bpifrance, ont signé mardi 26 novembre le protocole d’accord Team France Export Occitanie.

La Team France Export Occitanie est dédiée à la réussite des entreprises régionales à l’international, et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés de l’accompagnement à l’export.

« Avec ses 750 conseillers internationaux à l’étranger et ses 50 développeurs export en Occitanie, chaque entreprise, quels que soient son secteur et sa taille, a la garantie de trouver la solution pertinente et l’interlocuteur approprié pour initier, soutenir ou développer son volume d’affaires à l’international », indique ses responsables dans un communiqué.