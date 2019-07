Le mardi 9 juillet, la Fédération du service aux particuliers (FESP) et l’Institut méditerranéen des métiers de la longévité (I2ML) organisent à Toulouse un atelier consacré aux services à la personne en environnement numérique. A l’ère du tout numérique, comment penser le domicile pour assurer une meilleure articulation du triptyque : aidés, aidants familiaux, aidants professionnels, etc. ?

L’occasion d’échanger avec les acteurs du domicile, les structures impliquées dans le comité de filière Silver Economie, et de faire le point sur les travaux engagés avant la pause estivale, (rapport Libault, projet de loi grand âge et autonomie, etc.). Parmi les intervenants, notons la présence de Pierre Benaim, secrétaire général de la SRI Occitanie (Stratégie régionale de l’innovation) ; Pierre Fugit, directeur général d’Anisen et président de l’association de préfiguration du Cluster-Lab Silver Occitani ; Benjamin Leroux, responsable de l’action sociale de la Carsat Midi Pyrénées ; ou encore Sophie Lloret, déléguée régionale La Compagnie des aidants.

Le mardi 9 juillet de 18h à 20h au Périscope, 7 rue Hermes à Ramonville Saint Agne. Plus d’informations et inscriptions sur le site des organisateurs..