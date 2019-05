Pour marquer les cinquante ans du lancement du programme du premier avion commercial, Airbus lance mercredi 29 mai les festivités avec un vol spectaculaire puisqu’il verra les six avions qui composent la gamme d’Airbus voler au dessus de Toulouse.

Les six appareils, A220, A320, A330, A350, A380 et Beluga XL décolleront de Toulouse-Blagnac vers 9h30 et prendront la direction de Istres où ils se mettront en formation. Ensuite ils voleront vers Toulouse qu’ils devraient survoler vers 11h55. La flotte d’Airbus survolera la Ville rose à basse altitude. Les avions seront pour l’occasion accompagnés de la Patrouille de France.

Le mercredi 29 mai à guetter dans le ciel de Toulouse…