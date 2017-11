Stations de ski de Haute-Garonne : le Département veut prendre la main

Annoncée depuis plusieurs années, la création d’une société d’économie mixte pour l’exploitation de la station de Luchon-Superbagnères n’aura finalement pas lieu. Ce projet a avorté avec l’annonce de la réflexion engagée par le Département autour de la gouvernance des quatre stations de ski de Haute-Garonne. Pour « sauvegarder » ces domaines skiables et « assurer leur pérennité », la collectivité, conseillée par deux bureaux d’études et un cabinet d’avocats, a en effet proposé une nouvelle organisation de gestion, autour d’une structure unique et d’une mutualisation des moyens.

Le dossier est actuellement à l’étude et en attente de validation par le préfet de Haute-Garonne. Le feu vert de l’État devrait permettre la mise en place début 2018 d’un syndicat mixte associant le conseil départemental et la nouvelle communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises [1]. Ce syndicat mixte devrait se substituer en tant qu’autorité organisatrice au Sigas, syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement de Superbagnères, qui en 2012 avait confié l’exploitation de la station à une régie.

Un Epic en projet

Il est prévu que cette régie intercommunale soit remplacée dès septembre 2018 par un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) qui, dès la prochaine saison de ski, devrait piloter trois des quatre stations du département, Superbagnères mais aussi Le Mourtis et Bourg d’Oueil. La gestion de Peyragudes, à cheval sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, pourrait être confiée à une société publique locale (SPL) dont l’action serait évidemment coordonnée avec celle de l’Epic.

« Le conseil départemental vient en appui pour apporter une crédibilité auprès des banques. L’objectif étant d’ici trois à cinq ans d’asseoir un modèle économique pérenne avec un nouvel outil qui s’auto-financera. Cela passe par une modernisation des stations, une stratégie différente mais complémentaire pour chaque station et surtout, par une mutualisation des moyens en matière d’achats, d’entretien des équipements, de communication ou encore de billetterie », explique à ToulÉco Georges Méric.

La finalité étant pour le président du conseil départemental de Haute-Garonne, « le maintien et la création d’emplois dans les vallées » grâce à une offre « quatre saisons » et « des loisirs de montagne élargis à la seule neige », capables de générer des flux touristiques plus importants.

Un plan de 20 à 25 millions d’euros

Dans le cadre de cette future gouvernance, le Département a proposé un plan d’investissement de 20 à 25 millions d’euros courant jusqu’à 2021, qui serait aussi abondé par l’État et la Région. Le projet « d’ascenseur valléen » reliant le centre-ville de Luchon à Superbagnères, avec une capacité de 2600 personnes à l’heure contre 1500 avec la télécabine actuelle, pour un coût de 15 millions d’euros, fait partie des dossiers prioritaires. Cet équipement, utilisable été comme hiver, devrait à lui-seul bénéficier d’une enveloppe de la collectivité de 6 millions d’euros.

« Une nouvelle dynamique »

« Pour nous, c’est une année de transition. La station va vivre sa dernière saison sous la gestion d’une régie. Le changement de gouvernance va impulser une nouvelle dynamique. Le département va apporter une assise financière et des garanties plus importantes à faire valoir auprès des banques pour les investissements futurs », se réjouit Louis Ferré, le maire socialiste de Luchon, pour qui « les communes ne peuvent plus seules supporter les charges de stations qui profitent à tout un département ».

Après deux années difficiles, marquées par un faible enneigement, un recul des journées skieurs et un chiffre d’affaires en retrait établi à 3,7 millions d’euros en 2016-2017, la station joue la prudence pour cette année de transition. Ses pistes, ouvertes du 2 ou 10 décembre en continu ne rouvriront que les week-ends jusqu’aux vacances de Noël puis sans interruption jusqu’au 2 avril 2018.

Johanna Decorse

Sur la photo : Au-delà du ski, Luchon-Superbagnères veut aussi faire de la remise en forme un « produit d’appel » pour une destination « quatre saisons ». Crédits : Jérôme Cau

Sur la photo du bas : La station de Peyragudes, à cheval sur les départements de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, sera gérée par une SPL (Société publique locale). Crédits : Pierre Brunet