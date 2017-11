Ski. Une station des Pyrénées-Orientales lance une opération de crowdfunding pour sa saison hivernale

Station de ski en péril. Affaiblie par des soucis financiers et un manque de neige, la station de Puyvalador pourrait ne pas ouvrir cet hiver. Gérée par une régie municipale, la station des Pyrénées-Orientales doit trouver 150.000 euros d’ici la mi-décembre pour redémarrer son activité. C’est ce qu’affirme les représentants d’un collectif formé il y a quelques jours et qui a lancé une souscription via une opération de crowdfunding.

Alors que la course contre la montre est lancée, en dix jours près de 140 contributeurs se sont déjà manifestés : le financement participatif a permis déjà de récolter 26.500 euros, soit 40% du palier fatidique des 65.000 euros permettant de valider l’opération de crowdfunding. Dans le même temps, 45.000 euros de fonds privés ont été crédités.