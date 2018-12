Social. Toulouse, point de rencontre de la convergence des luttes

Un cortège de plus de 6000 personnes, mais deux ambiances. Pourtant, tout avait bien commencé, dans le calme. Vers 13 heures, aux cris de « C’est le capital qu’il faut taxer, pas les salariés, ni les retraités » ou encore « Public-privé : il faut lutter ensemble », une grappe de manifestants, encadrée par un service d’ordre renforcé (police, CRS et gendarmerie mobile), est partie du métro Toulouse Jeanne-d’Arc pour rejoindre à quelques centaines de mètres de là la Marche pour le Climat.

Ce rassemblement devenu protéiforme, car gonflé par les lycéens, les étudiants et les gilets jaunes, est parti de la place Arnaud-Bernard pour s’élancer par le boulevard Lascrosses et le pont des Catalans. Parmi les manifestants aux revendications multiples, des cheminots venus à l’appel de Sud-Rail. « 9000 km de lignes de train vont être supprimées en France, soit un tiers du réseau. Et en Occitanie, il s’agit de 40% des petites lignes dès 2021 », explique Renaud, aiguilleur à Toulouse. « On nous dit de prendre la voiture, sauf que les prix de l’essence augmentent. Et nous avons des salaires de merde. Nous sommes pris à la gorge ».

"Une situation catastrophique"

Un peu plus loin, infirmiers, sage-femmes et techniciens hospitaliers scandaient « tous ensemble tous ensemble ». Mégaphone à la main, Pauline, éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie au CHU de Toulouse et militante CGT, protestait pour dénoncer « une situation catastrophique ». Elle pointait alors les suppressions de poste dans les CHU, dont 250 à Toulouse en quatre ans. « La santé n’est plus accessible à tous alors que les besoins des malades augmentent », a-t-elle ajouté.

Ce samedi, Patricia portait une nouvelle fois son gilet jaune. Cette éducatrice dans le médico-social à Toulouse, entrée dans ce mouvement spontané il y a trois semaines, a défilé dans les rues de Toulouse « pour se montrer » et « réclamer plus d’équilibres sociaux ». Elle s’est félicitée de l’ampleur de cette mobilisation. « Le gouvernement sera obligé d’en tenir compte », soulignait-elle. Déjà l’acte V des gilets jaunes est annoncé sur la page Facebook avec un prochain rassemblement prévu samedi 15 décembre à Paris.

Tensions en fin de journée

La grande majorité du cortège a poursuivi sa route sans incidents jusqu’à la place Saint-Cyprien avant de se disperser vers 16 heures. Mais, des heurts ont éclaté très vite, 10 minutes après le début de la manifestation. En fin de cortège, des tensions ont éclaté entre manifestants et les forces de l’ordre. Des barricades ont été érigées devant le musée des Abattoirs, allées Charles-de-Fitte et dans le quartier Patte-d’Oie, des poubelles ont été incendiées et des mobiliers urbains dégradés. La situation est redevenue calme vers 21h30.

Selon un dernier bilan publié par la préfecture dimanche 9 décembre, trente-neuf personnes ont été interpellées munies de bombes artisanales, d’armes blanches, de marteaux ou encore de gourdins, et quarante personnes ont été blessées, dont vingt-huit policiers.

Audrey Sommazi

