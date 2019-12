Socotec : « Notre expérience nous positionne sur les métiers de demain »

Philippe Grenier, pouvez-vous nous résumer l’histoire de Socotec ?

Notre société a déjà 66 ans. Elle est leader en Europe dans le domaine du testing, de l’inspection et de la certification dans la construction et les infrastructures en ayant bâti sa réputation avec ses clients et avec la qualité d’expertise de ses collaborateurs. Aujourd’hui, le groupe Socotec est en forte croissance avec un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros prévu en 2019. Présents dans vingt-cinq pays, nous employons près de 5 000 personnes en France dans 150 agences. Nous sommes implantés depuis longtemps à Toulouse. L’ADN de Socotec repose sur la gestion des risques et le conseil technique. La sécurité des hommes et du bâti est essentiel pour nos villes, nos quartiers et nos équipements.

Quels sont aujourd’hui les métiers de Socotec ?

Socotec est un spécialiste du management des risques dans différents domaines comme l’industrie, la construction, le nucléaire, la distribution, le retail, les banques… Nous sommes là pour identifier, évaluer et prévenir les risques, qu’il s’agisse de santé, d’environnement ou de sécurité. Outre le métier historique de vérification de la construction des bâtiments et des grands ouvrages, nous inspectons les infrastructures en exploitation : ponts, tunnels, routes, stades… Nous intervenons également en certification, en conformité qualité et prévenons les risques sur les équipements comme les aires de jeux. Nos clients nous confient aujourd’hui des missions de plus en plus globales et les enjeux sont multiples. Notre écoute du marché, notre volonté d’être présents sur les sujets innovants notre traduction des évolutions règlementaires basée sur notre expérience nous positionnent sur les métiers de demain.

Parlez-nous de la partie formation…

Nous avons trente-deux centres de formation partout en France. À Toulouse, nous formons par exemple à différents métiers liés à la construction (travaux en hauteur, caristes, électriciens…). Les réglementations se durcissent aussi et les besoins de formation pour nos clients sont récurrents. En 2018, notre plateforme de formation de Toulouse a ainsi accompagné 6 300 personnes.

Quel est le dernier important projet de Socotec à Toulouse ?

Nous avons de très belles et de nombreuses références dans l’agglomération avec le Quai des savoirs, Toulouse School of Economics, la ligne A du métro avec les récents travaux d’élargissement des quais… Il y a aussi le nouveau parc des expositions de Toulouse sans oublier les travaux de rénovation du stadium de Toulouse pour l’Euro 2016.

Photo : Hélène Ressayres - ToulÉco