Sogeclair renforce son implantation en Asie avec le rachat de Sydac

Sogeclair, société d’ingénierie et incubateur de technologies dans les domaines de l’aérospatial et du transport, a acquis via sa filiale Oktal SAS la société Sydac au groupe Knorr-Bremse basé à Munich (Allemagne). Sydac dont le siège est basé à Adelaïde (Australie), est spécialisée dans la simulation ferroviaire et des transports routiers (bus et camions) et travaille pour les constructeurs de matériels roulants et les opérateurs du monde ferroviaire et des transports. Elle compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 millions d’euros sur les six premiers mois de 2018.

Selon les dirigeants de Sogeclair, le plein effet des synergies liées à cette acquisition sera effectif dans dix-huit mois. Avec cette acquisition, la société toulousaine dirigée par Philippe Robardey accélère le développement de sa division simulation et ouvre ses premières implantations dans la zone Asie - Pacifique. Cette acquisition renforce aussi le développement de la division simulation de Sogeclair, initiée en 2017 par la création de A.V.Simulation (Autonomous Vehicle Simulation) avec le Groupe Renault.