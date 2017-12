Le Club des Exportateurs de France de Toulouse organise sa première soirée networking de l’année. L’occasion pour ses membres de mieux découvrir le Club, d’échanger avec les autres adhérents, de nouer des partenariats et dynamiser notre business autour d’un cocktail dinatoire.

Cette soirée se tiendra en présence de Didier Rascle, délégué régional Pass’Compétences et Anne Bourillon, directrice des ventes et responsable du contrôle des exportations Thalès Cryogénie SAS. Pass’Compétences est un outil de RSE qui permet à des TPE, PME et ETI de booster leur développement grâce à l’intervention d’experts volontaires mis à disposition par des Grandes Entreprises.

Le mercredi 13 décembre de 18h30 à 20h à l’Étincelle Coworking, rue d’Austerlitz à Toulouse