À l’occasion de la journée mondiale contre le Cancer, la CPME 31 et la Fondation Toulouse Cancer Santé s’associent pour organiser le 4 février 2019 au Casino Barrière de Toulouse, une vente aux enchères caritative au profit de la lutte contre le cancer.

Des lots de prestige en faveur de la recherche seront à saisir avec, pour exemple, une sélection de grands crus classés, ainsi que des séjours ou des repas parmi des restaurants étoilés les plus prestigieux de la région. Le dîner-spectacle sera rythmé par l’humour déjanté de Fred Menuet et Pat Borg, comédiens et auteurs de la web-série Toulousains.

Soirée caritative au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé le 4 Février 2019 à partir de 19h. Inscriptions : cliquez sur le lien