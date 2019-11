Le Club Galaxie organise une soirée - débat le 25 novembre sur le thème « Les clés de la croissance partagée : comment renforcer la compétitivité des entreprises ! » avec quatre tables rondes sur les thèmes suivants : « Supply-chain : partager pour mieux s’y retrouver ? », « Croissance partagée et territoires ? » « A qui profite l’innovation ? » et « La croissance partagée, le choix du dirigeant ? » la soirée se terminera par une séance plénière et une session de networking.

Le lundi 25 novembre 2019 à 17h00 à la Cité de l’espace, bâtiment Astralia. Inscription sur le site des organisateurs.